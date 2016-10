A Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus de Tocantinópolis em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins (SINTET), promovem nesta terça-feira (25), mobilização e paralisação anuente ao Dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos.

Durante todo o dia, haverá debates sobre o setor da Educação (pública e privada), em conformidade com os eixos de discussão: “Educação na rua contra a retirada de direitos, a Lei da mordaça e a reforma do Ensino Médio”.