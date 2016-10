Por volta das 21h, deste domingo, 9, policiais militares de Tocantinópolis prenderam um homem de 23 anos, por porte ilegal de arma de fogo. A PM não divulgou o nome do individuo.

Após a Polícia Militar receber a informação via telefone 190 que havia um homem armado numa peixaria localizada no bairro Alto da Boa Vista ll, a guarnição da Polícia Militar imediatamente foi acionada pela central a comparecer até o endereço informado, chegando no local, a equipe constatou que realmente havia um indivíduo armado com revólver calibre 38 TAURUS nº LH664812, com 06(seis) munições, sendo 05 intactas e 01 (uma) picotada (batida), o acusado ainda tentou reagir ( sacar a arma), mas foi contido pela Guarnição.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor, tendo sido este conduzido para a Delegacia da Regional da Polícia Civil em Tocantinópolis, para as providências cabíveis ao fato e se encontra a disposição da justiça. A arma e as munições também foram exibidas e apresentadas na referida Delegacia. (Ascom 5ª CIPM)