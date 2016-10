Começou desde segunda-feira, 17 e vai até o dia 19, o 2° Curso de Procedimento Operacional Padrão (POP) realizado na área da 5ª CIPM, em Tocantinópolis.

Em Tocantinópolis o POP está acontecendo desde a semana passada, em uma parceria com o Juizado Especial Criminal da Comarca e anuência do Ministério Publico local.

O Curso é destinado a padronizar o atendimento das Ocorrências em todo o Estado do Tocantins, qualificando e preparando o policial militar para atuar no combate a criminalidade, dando assim um parâmetro de saberem qual a melhor forma de atendimento as mais diversas ocorrências.

Dividido em duas etapas, a primeira foi Ensino a Distância, que aconteceu entre os meses de junho a setembro de 2016. Nessa etapa os policiais militares tiveram a oportunidade de cursarem pela internet as diversas disciplinas do curso de qualquer lugar, inclusive de suas casas. Nessa etapa o curso foi dividido em 10 turmas. A segunda etapa está acontecendo e foi divida em 05 turmas, sendo uma turma por semana, nelas os policiais militares são submetidos às aulas práticas das disciplinas ministradas EAD. No final do curso no mês de novembro todos os PM’s desta Unidade Policial Militar estarão preparados para melhor atenderem a sociedade e de forma padronizada com as demais Unidades do Estado.

O aprendizado e aperfeiçoamento são importantes instrumentos para aqueles que almejam a qualidade no serviço operacional da Polícia Militar. Desta forma, é essencial que os militares estejam bem preparados para atuarem na execução do Serviço Policial Militar. (Com informações da Ascom 5ª CIPM)