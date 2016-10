Após assinatura do prefeito, Fabion Gomes (PR), autorizando a publicação do Edital referente ao processo de realização do Concurso para provimento de Cargos Públicos, a Prefeitura de Tocantinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna pública a realização de Concurso do Quadro Geral para preenchimento de 215 vagas e cadastro reserva nas áreas de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

De acordo com o edital n° 001/2016, os salários variam entre R$ 880,00 e R$ 6.000,00, em jornadas semanais de 40 horas por semana. O concurso tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Cargos

O concurso público será executado pelo ICAP (Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa) e as vagas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais/ASG, Merendeira, Vigia, Assistente Administrativo, Digitador, Agente Fiscal Municipal, Motorista categoria “D”, Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Radiologia, Técnico em Informática, Assistente Social, Médico, Professor, Educador Físico, dentre outros.

Inscrições

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://concursos.icap-to.com.br/informacoes/44/, no período entre 17 de outubro, até às 23h 59min do dia 13 de novembro de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF. Os pedidos de isenções de taxas seguem até dia 20 de outubro.

Taxas

– Nível Fundamental – R$ 50,00;

– Nível Médio e Técnico – R$ 70,00;

– Nível Superior – R$ 100,00.

Prova e gabaritos

As provas serão aplicadas na data prevista de 27 de novembro de 2016 e o gabarito provisório sairá no dia seguinte.

(Dirceu Leno)