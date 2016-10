A Prefeitura de Tocantinópolis intensificou os serviços de limpeza nos três cemitérios da Administração Municipal para o Dia de Finados, celebrado nesta quarta-feira, 2 de novembro. Os campos-santos estão sendo preparados para o maior dia de visitação. Serviços de poda, pintura, roçagem, limpeza e reparos têm sido executados de forma rotineira pelas equipes da Prefeitura.

A expectativa é de que 3,5 mil pessoas visitem os túmulos de familiares e amigos na data. Além dos serviços especiais ofertados ao público, serão montadas tendas e a Diocese de Tocantinópolis programou três celebrações para o Dia de Finados, onde contará com missas e liturgias nos três cemitérios.

No Cemitério Central, localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, a celebração acontece às 8 horas. Já nos Cemitérios Alto Bonito, e Nossa Senhora da Consolação, na Cidade Alta, as celebrações acontecerão a partir das 17 horas.

De acordo com o prefeito Fabion, os serviços têm sido executados de forma contínua para atender a demanda do município. “Durante nossa Administração temos primado pela limpeza e zelo dos cemitérios da cidade. No Dia de Finados os familiares visitam os cemitérios para um momento de oração em memória de seus entes queridos. Cabe ao poder municipal garantir a estrutura para receber todas essas famílias que prestarão suas homenagens aos falecidos”, destacou. (Dirceu Leno)