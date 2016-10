A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição Farias esteve em audiência no Mistério da Saúde, na tarde desta terça-feira, 11, solicitando ao ministro, Ricardo Barros, a publicação da Portaria de Habilitação e Custeio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h) de Tocantinópolis.

A reunião com o ministro em Brasília foi pautada pela habilitação, bem como as tratativas com o Governo Federal para o custeio da Unidade em Tocantinópolis, tendo em vista que a UPA já está em funcionamento desde o dia 1º de agosto, e vem sendo custeada com recursos provenientes do Governo Municipal.

“A habilitação é uma das exigências para que a UPA esteja apta a receber recursos junto ao Governo Federal. Nossa perspectiva, enquanto Prefeitura, é que a UPA esteja em total funcionamento para que a comunidade seja atendida conforme a demanda do município. Estamos fazendo a nossa parte com a contrapartida do município e agora estamos, tanto com o Governo Federal quanto com o Governo Estadual, encaminhando as questões relacionadas ao custeio da UPA”, explicou a secretária de Saúde, Maria da Conceição.

O ministro Ricardo Barros, recebeu e atendeu à solicitação, garantindo prazo até o dia 02 de novembro de 2016, para a liberação dos pagamentos. Na pauta do encontro, foi solicitada a liberação de emenda no valor R$ 194.700,00 (cento e noventa e quatro mil e setecentos reais) para o município de Tocantinópolis. (Com informações de Dirceu Leno)