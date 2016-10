Conforme notificado pela Defesa Civil do Tocantins, algumas regiões do Estado sofreriam com fortes ventos. Por conta da ventania e da chuva que atingiram a cidade de Tocantinópolis no fim da tarde de domingo (23), uma árvore de grande porte caiu sobre fios de energia e deixou parte do bairro Alto Bonito, zona sul da cidade, sem energia.

Para não ficarem totalmente no escuro os residentes tiveram que recorrer e apelar para o método tradicional vivenciado por muitos na década de 60 – luz de velas ou lamparina. A Energisa, concessionária e detentora da distribuição de energia foi acionada, porém só na manhã desta segunda-feira (24) é que os trabalhos foram agilizados e a energia elétrica foi restabelecida.