Na madrugada deste sábado, 15, foram presos, no bairro Parque Anhanguera, três homens identificados como Marcelo dos Santos Silva, Alex dos Santos Morais e Artur Bento de Oliveira, eles são suspeitos de roubarem um veículo. No momento da prisão foi encontrado com eles um carro modelo Gol que havia sido tomado de assalto momento antes.

De acordo com informações do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), a prisão dos suspeitos aconteceu após o recebimento de uma denúncia que um veículo havia sido tomado de assalto. Nesse contexto, a guarnição foi a procura dos bandidos e aprendeu nas proximidades do bairro Parque Anhanguera, em

Imperatriz.

Os três suspeitos e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Imperatriz.