A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), por meio da Comissão de Concursos e Seleções, lançou, nesta quinta-feira, 13, o edital do seu vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2017. São ofertadas 480 vagas divididas entre os cursos de Letras, Pedagogia, Direito, Ciências Contábeis, Enfermagem, Administração, Engenharia Agronômica, Serviço Social e Sistemas de Informação. Os cursos são oferecidos nos campus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas.

As inscrições estarão abertas a partir das 9 horas do dia 24 de outubro até o dia 13 de novembro. A taxa cobrada é de R$ 90,00 e poderá ser paga até o dia 14 de novembro. Os interessados em pleitear a isenção da taxa de inscrição deverão preencher ficha disponível no site da Unitins, no link Concursos e Seleções, a partir desta quinta-feira até o dia 2 de novembro.

Podem concorrer às vagas candidatos que concluíram integralmente ou estejam cursando o terceiro ano do ensino médio em 2016.

Do total de vagas, 35% são para ampla concorrência e 65% para o sistema de cotas (25% para ingresso de estudantes da rede pública, 10% para sistema de cota racial e 30% para os ingressantes por meio do Sistema de Seleção Unificada).

As provas serão realizadas no dia 27 de novembro de 2016, das 8 às 12 horas e das 15 às 18 horas. Serão testados os conhecimentos dos candidatos em Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, História, Geografia, totalizando 80 questões e, ainda, uma prova de Redação. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 12 de dezembro, ocorrendo as matrículas em primeira chamada nos dias 14, 15, 16 e 17 de dezembro. O conteúdo programático para a obra poderá ser conferido junto ao edital. (Josiane Mendes)