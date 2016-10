A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), por meio da Comissão Organizadora do Concurso Público para provimento dos cargos Técnico-Administrativos, divulgou nesta sexta-feira, 7, conforme o cronograma estabelecido, o edital do certame. São ofertadas 33 vagas que estão divididas entre os campus de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis. O extrato do edital será publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta.

Desta, são 8 vagas para Araguatins, sendo 1 para Técnico em Manutenção em Informática e 7 para Assistente Administrativo. Já em Augustinópolis são 13 para Assistente Administrativo e 2 para Técnico em Manutenção em Informática.

Os interessados poderão se inscrever a partir da próxima segunda-feira, 10, até o dia 6 de novembro. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição devem ser feitos do dia 10 de outubro ao dia 16 do mesmo mês. As provas estão previstas para o dia 4 de dezembro deste ano e o resultado final deve sair no dia 16 de janeiro de 2017, após os devidos prazos para interposição de recursos e realização de prova prática.

O edital completo, que contém o conteúdo programático e o cronograma, está disponível aqui.