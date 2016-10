A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) nomeou uma comissão para implementar os expedientes necessários à realização de Concurso Público de Provas e Títulos para docentes. As vagas serão preenchidas em todos os campus da universidade. A portaria com a indicação dos nomes foi publicada no Diário Oficial do Tocantins, na última sexta-feira (14).

Uma comissão anterior, formada em fevereiro deste ano, fez o levantamento do quantitativo necessário de docentes (especialistas, mestres e doutores) para os quatro campus presenciais da Unitins: Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas. O relatório será encaminhado para a Comissão Organizadora do certame para a realização do trabalho. O prazo para a publicação do edital do concurso ainda não foi divulgado.

A Comissão Organizadora será presidida pela Pró-Reitora de Extensão da Unitins, Simone Pereira Brito. Os outros servidores que compõem a comissão são os seguintes: Senivan Almeida de Arruda (Pró-Reitoria de Administração e Finanças); Munique Daniela Maia de Oliveira (Pró-Reitoria de Graduação); Eduardo Ribeiro dos Santos (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação); Thânia Maria Fonseca Aires Dourado (Coordenadoria do PIBIC); Rafael Verli Ribeiro Silverol (Diretoria de Gestão de Pessoal); Alexandre Antônio de Oliveira Andrade (Coordenadoria de Controle Interno); Paulo Rogério Rocha Mascarenhas (Coordenadoria de Concursos e Seleções); e Elyane Guimarães Monteiro (Procuradoria Geral do Estado).