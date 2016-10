Sementes e mudas de cerca de 70 espécies florestais nativas, frutíferas e ameaçadas de extinção estão sendo usadas na recuperação de áreas degradadas da Amazônia, em Ourilândia do Norte, no sudeste paraense.

A iniciativa é realizada pela Vale há mais de 5 anos, no entorno do empreendimento de níquel Onça Puma, além de comunidades próximas à unidade mineral e em áreas de preservação ambiental no município.

Ao longo de 5 anos do programa, já foram recuperados mais de 136 hectares. (Blog do Luiz Pereira)