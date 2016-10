A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Xambioá, deflagrou, nos últimos dias, mais uma ação de combate à criminalidade, a qual resultou na recuperação de duas motocicletas roubadas e no indiciamento, por receptação, de Maria de Fátima Martins, 58 anos.

Conforme o delegado Wilson Cabral, titular da Delegacia de Xambioá, os policiais civis estavam realizando diligências com a finalidade de checar a procedência de alguns veículos suspeitos, quando os agentes passaram em frente a uma residência, localizada no centro da cidade, e avistaram uma motocicleta Honda CG Titan ESD, na sala dessa residência. Suspeitando das circunstâncias e do fato inusitado, os policiais adentraram a casa e após checar a procedência da motocicleta, descobriram que a mesma havia sido roubada, no dia 11 de outubro de 2016, em Araguaína.

Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão a Maria de Fátima e a conduziram, juntamente com o veículo apreendido a delegacia de Xambioá, onde a mulher foi autuada pelo crime de receptação de veículo automotor. No entanto, ela recolheu fiança aos cofres públicos e ganhou o direito de responder ao processo em liberdade.

Após o registro da ocorrência, os policiais civis saíram novamente às ruas da cidade a fim de continuar o levantamento sobre a presença de possíveis veículos roubados em Xambioá, quando se depararam com um adolescente, o qual conduzia uma motocicleta, Honda, CG 125, cargo, ano 2009 aparentando indícios de origem criminosa. De imediato, os agentes abordaram o indivíduo, e após averiguar os documentos do mesmo, descobriram que se tratava de um menor de 17 anos. Os agentes então efetuaram os levantamentos necessários e constataram que a moto havia sido roubada, em Colinas, dias antes.

Desta maneira, o menor e o veículo foram apreendidos e levados à delegacia onde o delegado lavrou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) pelo crime análogo a receptação em desfavor do adolescente, que em seguida foi entregue aos cuidados da Vara da Infância e da Juventude da cidade. (Rogério de Oliveira)