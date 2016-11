Por volta das 16h deste domingo, 20, a Policia Militar em Divinópolis do Tocantins foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito grave, envolvendo dua motocicletas no perímetro urbano da TO-164, no setor Sol Nascente, nessa cidade. Na colisão frontal uma mulher ficou ferida e dois homens foram a óbito.

De acordo com uma testemunha que teria presenciado o acidente, um dos motociclista teria saído de uma rua e entrado em outra em contra-mão, nesse momento foi surpreendido por outro motociclista que seguia pela rua e colidido frontalmente. Pedro Pereira Lima, 49 anos, Henrique Jorge da Silva, 58 anos, foram a óbito. Marilene Maria Neto (Marcilene), 43 anos, ficou ferida, e foi levada ao Hospital Municipal de Divinópolis e passa bem. Henrique chegou a ser levado de ambulância para o Hospital Regional de Paraíso, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os velórios e sepultamentos devem acontecer em Divinópolis. Henrique da Silva era casado, deixou esposa e três filhos. Pedro Pereira, deixa dois filhos menor de idade e não era casado.

A Polícia Técnica Cientifica efetuou os trabalhos periciais para apontar as reais causas do acidente. A Polícia Militar registrou a ocorrência de transito. A viatura do Instituto Médico Legal (IML), do núcleo de perícias de Paraíso, conduziu o corpo de Pedro Pereira para ao autópsia. (Surgiu)