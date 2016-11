Um adolescente de 17 anos morreu após tentar assaltar um salão de beleza em Araguaína, norte do Estado. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 14, no setor Tiúba. Segundo a Polícia Militar (PM), o adolescente e outro jovem entraram armados no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto.

Conforme a PM, na hora da ação criminosa três pessoas estavam dentro do salão, e uma quarta pessoa, que estava na rua próximo ao local, percebeu o assalto e entrou no estabelecimento. Quando entrou no salão atirou e acabou acertando o adolescente.

A PM informou que o autor dos disparos não foi identificado. O adolescente morreu no local, o segundo envolvido na tentativa de assalto conseguiu fugir.

Segundo a polícia, o menor morto já havia cumpriu um ano e três meses no Centro de Internação Provisória em Santa Fé do Araguaia por ato infracional de roubo. (Jornal do Tocantins)