Neste domingo, 6, a equipe policial militar em Aguiarnópolis recebeu a denúncia de um homem de 27 anos transportando drogas em um ônibus que vinha da cidade de Estreito do Maranhão.

Em contato com a Polícia Militar do Maranhão, foi feita uma abordagem conjunta que resultou na prisão em flagrante do acusado, e a apreensão de aproximadamente 24 quilos de drogas transportadas em malas.

As drogas e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para as devidas providências. (Melânia Kássia)