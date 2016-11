O Banco do Brasil divulgou fato relevante no domingo, 20, comunicando uma reestruturação administrativa que inclui fechamento de agências bancárias e a criação um novo plano de aposentadoria antecipada.

Segundo o comunicado, 379 agências serão transformadas em postos de atendimento (PAs) e outras 402 serão desativadas, num universo de 5.430 agências do banco federal. Também serão fechadas 31 superintendências regionais. Em outubro, o banco fechou 51 agências.

No estado do Tocantins serão fechadas 2 agências e outras 8 serão rebaixadas ao nível de Postos de Atendimento. Nenhuma das agências fechadas se localiza no Bico do Papagaio, porém, uma das rebaixadas para Posto de Atendimento será a agência de Ananás.

O Banco do Brasil também aprovou a abertura de um Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada (PEAI), com adesão até 9 de dezembro.

Veja a lista de agências: