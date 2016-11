Francisco Ferreira da Silva, 58 anos, foi morto a tiros na noite da última terça, 1, no setor Mangueiras, em Ananás. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na Rua Barão do Rio Branco, na residência da própria vítima, por volta das 23h.

O suspeito do crime, Osmar Domingos da Silva, foi preso e teria confessado o crime. Segundo ele, o crime foi passional, já que a mulher com quem se relacionava, teria um caso com a vítima.

A Polícia Civil trabalha com outra linha de investigação, o latrocínio, já que a vitima tinha acabado de receber o salário da sua aposentadoria.

Quatro pessoas estavam com o autor na noite do crime, Luzinete Domingos Lima, companheira, Ronaldo Domingos Silva, irmão de Osmar, e os dois filhos de Luzinete um jovem de 14 anos e a filha de 11 anos de idade.

Os quatros foram liberados pelo delegado de plantão Thiago Daniel de Morais, já que não teriam participação direta ou indiretamente no crime.

De acordo com a Policia Civil, Osmar não tem passagem pela polícia, mas, está sendo investigado por envolvimentos em crimes de roubos de celulares, motocicleta e estabelecimentos comerciais, ocorridos na cidade. (Letícia Cardoso)