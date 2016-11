Um homem foi detido e amarrado por populares na noite desta quinta-feira (10) em Araguaína, norte do estado, após uma tentativa de furto. Conforme a PM, o caso foi registrado na avenida Cônego João Lima, no setor Entroncamento. O homem entrou pelo teto da loja e após ser capturado teve os pés as mãos amarrados.

Testemunhas contaram à polícia, que uma funcionária do comércio estava fazendo a limpeza do local no final do expediente. De repente ela viu o suspeito descendo pelo teto após ter aberto um buraco no telhado e no forro.

Ainda conforme a PM, o suspeito de 28 anos tentou fugir, mas foi capturado por populares. A PM foi chamada e o suspeito levado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado. (G1)