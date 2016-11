Na sexta-feira, 11, o Comando do 9º BPM realizou a entrega dos certificados aos 20 candidatos participantes do Curso de Operações de Combate ao Narcotráfico e Armas (OCNA) que vem sendo disponibilizado aos integrantes do 9º Batalhão e também de outras localidades desde 2015, quando o major Valdeonne assumiu o comando. Com uma riquíssima grade e carga horária de 40 horas/aulas, o curso é voltado a preparação dos profissionais da segurança pública com aulas teóricas e práticas.

Objetiva proporcionar aos participantes o aprimoramento profissional, capacitando para a atuação no combate ao tráfego de drogas e armas, através da execução de abordagens, buscas pessoais e veiculares nos Postos da Policia Rodoviária Estadual no Estado do Tocantins e durante o serviço de rotina do Serviço de Radiopatrulha, com habilidades e técnicas que assegurem às suas ações eficiência, eficácia e efetividade pautada na legalidade.

Dos 20 candidatos, 18 foram policiais militares do 9º BPM e 2 agentes da Guarda Municipal da cidade de Grajaú, Estado do Maranhão. O curso teve início na segunda-feira (7).

A equipe do curso é composta pelo o coordenador, major Valdeonne, o chefe da seção de Instrução e Ensino da Unidade, major Márcio Cardoso Almeida e os instrutores, 1º tenente PM Calistenes Marcelo Reis de Abreu e o 3º sargento PM Valdeilton da Silva Nascimento, ambos pertencentes ao 9º BPM.

A entrega dos certificados aconteceu no auditório do quartel. O encerramento foi marcado com almoço em uma chácara. (Ascom 9 BPM)