O major Valdeonne Dias da Silva, comandante do 9º BPM realizou na manhã desta segunda-feira, 7, a reabertura do Curso de Operações de Combate ao Narcotráfico e Armas (OCNA) para 20 candidatos, sendo, 18 policiais militares da Unidade e 2 agentes da Guarda Municipal da cidade de Grajaú, estado do Maranhão.

Essa já é a quarta turma a participar da instrução desde o ano passado, 2015, quando o curso teve início.

As atividades teóricas acontecem no auditório da sede do quartel. O curso visa proporcionar aos participantes o aprimoramento profissional, capacitando para a atuação no combate ao tráfego de drogas e armas, através da execução de abordagens, buscas pessoais e veiculares nos Postos da Policia Rodoviária Estadual no Estado do Tocantins e durante o serviço de rotina do Serviço de Radiopatrulha. E ainda, desenvolver habilidades e técnicas que assegurem às suas ações eficiência, eficácia e efetividade pautada na legalidade.

O curso conta com três etapas. Hoje, dia 07, teve início as Palestras Operacionais (Rotas/Triagem de veículos/Técnica de Fiscalização Avançada (TFA)), amanhã, dia 08, Oficina Prática com aplicação do laboratório do conhecimento assimilado durante a Palestra Operacional e dias 09, 10 e 11, acontecem a Aplicação prática dos ensinamentos no Posto Fiscal, localizado na Transamazônica e Barreira saída para o Estado do Maranhão, próximo à Ponte Dom Felipe Afonso Gregory.

No geral, o curso possui uma carga horária de 40 horas/aulas. Ao concluírem os participantes receberão seus certificados de conclusão do curso, o qual conta com os instrutores, 1º tenente Calistenes Marcelo Reis de Abreu e o 3º sargento Valdeilton da Silva Nascimento, ambos pertencentes ao 9º BPM. (Ascom 9 BPM)