Acadêmicos do 4º período do curso de Enfermagem do Campus Augustinópolis realizaram, na semana passada, uma ação para sensibilizar os homens sobre a importância sobre a prevenção do câncer da próstata, e foi desenvolvida com produtores rurais da Cooperativa de Produção dos Agricultores Familiares do Território do Bico do Papagaio (Cooperbico).

A ação teve como tema “a gente precisa tocar nesse assunto”, e aconteceu no auditório do Sebrae, em Araguatins. A professora Lilian Natália e o professor Lúcio André acompanharam as atividades.

“Geralmente, nesses assentamentos não há muita assistência. O encontro foi muito proveitoso. A presidente de outro assentamento nos pediu que desenvolvêssemos a mesma ação lá. Nem Augustinópolis, tampouco Araguatins, nesse ano, fizeram campanha de prevenção ao câncer de próstata. E sabemos que, entre homens, é o câncer que mais mata. E a comunidade precisa estar alerta”, destacou a professora Lilian. (Carlos de Bayma)