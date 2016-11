Na noite de quarta-feira, 16, os acadêmicos das Licenciaturas em Ciências Biológicas e Ciências da Computação estiveram reunidos para debater o movimento contra a PEC 55 e demandas concernentes ao movimento de ocupação do campus do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (IFTO).

Na ocasião houve a escolha da Comissão para representatividade do Curso de Ciências Biológicas junto a Coordenação de Ensino e demais instâncias. Assim estes irão dirimir sobre as demandas necessárias enquanto não há eleição da nova diretoria do Centro Acadêmico.

Assim, os acadêmicos debaterem e encontram sugestões. Sendo que necessita que seja realizado um cronograma de atividades, organização das entidades para que haja a conscientização da comunidade escolar e sociedade Araguatinense.

Assim os líderes do movimento juntamente com toda comunidade estudantil deverão se reunir no campus e na cidade com palestras educativas e de conscientização sobre a reforma do ensino médio e a PEC 55.

Assim, na tarde da quinta-feira, 17, acadêmicos de Biologia estiveram reunidos e ouviram os alunos do ensino médio com suas demandas e objetivos sobre o movimento de ocupação do campus.

Os presentes líderes debateram e chegaram em algumas soluções, mediante algumas sugestões, que deverão ser colocadas em práticas nos próximos dias sem prejudicar a comunidade estudantil. (Com informações da Ascom)