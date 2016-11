Dois menores com 14 anos de idade foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) na manhã desta sexta-feira, 18, após furtarem R$ 450,00 reais em dinheiro do caixa da Pizzaria Sem Limites, no centro da cidade de Araguatins. A PM tomou conhecimento por meio da proprietária.

Após o ato infracional os menores ainda chegaram a comprar alguns objetos com o dinheiro. A PM conseguiu localizar os adolescentes logo em seguida ainda na área central da cidade. Em poder dos mesmos os militares encontraram R$ 305,00 reais, o restante, segundo eles, foi usado para a compra dos objetos, entre eles, sandálias, carregador de bateria de celular e outros materiais.

Os adolescentes e os objetos foram levados para a Delegacia de Polícia em Augustinópolis para os demais procedimentos legais.