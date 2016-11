A delegação tocantinense já está em solo paraibano para disputar a etapa 15 a 17 anos dos Jogos Escolares da Juventude. A abertura oficial da maior competição escolar do Brasil será realizada nesta quinta-feira, 10.

Entre os atletas está o araguatinense, Wendel Souza Maciel do 9º ano estudante do Colégio Estadual Osvaldo Franco, de Araguatins, que disputará o Xadrez. Wendel foi campeão da etapa regional e estadual dos Jogos Escolares do Tocantins (Jet’s), e garantiu vaga na competição estadual.

As modalidades individuais seguem até o domingo, 13. Para as modalidades individuais, a delegação tocantinense conta com 47 membros, entre atletas e comissão técnica. De acordo com o chefe da delegação, Claudius Vinicius Souza Oliveira, a expectativa vai além dos bons resultados desportivos.

Jogos

As modalidades individuais, das quais o Tocantins participa, envolvem as disputas de Atletismo, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Natação, Judô, Vôlei de Praia e Xadrez. Já as competições coletivas, que iniciam na próxima segunda-feira, envolvem as modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol. Os Jogos Escolares da Juventude envolvem mais de três mil atletas de todo o País e são realizados anualmente pelo Comitê Olímpico do Brasil.