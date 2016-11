Os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (IFTO), campus Araguatins, prometem ocupar a instituição com um protesto por tempo indeterminado, a partir da 8h, desta quinta-feira, 17, contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55 e a reforma no Ensino Médio.

Os estudantes já iniciaram a mobilização, divulgando informações e promovendo debates sobre o tema. O movimento está sendo organizada pelo Grêmio Estudantil.

O grupo está solicitando apoio da comunidade por meio de doação de alimentos não perecíveis. Os interessados em fazer doações podem fazer contato pelos fones: (63) 99939-2486 ou 99993-7082.

Durante o período de ocupação os estudantes pretendem organizar debates e discussões sobre o corte no orçamento público e a reforma do Ensino Médio, realizar caminhada e tentar chamar a atenção da sociedade para estas questões.

A decisão de ocupar o IFTO surgiu após uma assembleia organizada pelos estudantes.