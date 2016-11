A 5ª edição da caminhada “Passos que Salvam”, do Hospital de Câncer de Barretos (HCB), será realizada em Araguatins no dia 27. A ação acontece simultaneamente em todo o país com objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. Os recursos arrecadados com a iniciativa serão destinados aos projetos do hospital, que atende gratuitamente os pacientes.

De acordo com uma das coordenadoras do evento em Araguatins, Aquenúbia Gonçalves da Silva, a caminhada também ajudará na divulgação dos sinais e sintomas mais comuns de portadores de câncer para que assim o diagnóstico possa ser dado precocemente. A campanha também contemplará um médico e um enfermeiro da cidade que receberá uma capacitação em oncologia pediátrica.

Para participar os interessados podem comprar o kit que custa R$ 30,00 e dá direito a uma garrafinha, uma camiseta e um boné e podem ser adquiridos junto a coordenado pelo fone: (63) 99931-2695.

Esta semana, os serventuários da Justiça em Araguatins fizeram uma adesão conjunta ao projeto. Outros órgãos públicos e pessoas também podem apoiar o evento e ajudar a melhorar o atendimento oncológico em Araguatins.