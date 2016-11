A Caravana da Inovação passou por Araguatins nesta segunda-feira, 28, levando conhecimento sobre tecnologia e produtos para empresários e empreendedores do Bico do Papagaio.

O evento aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Araguatins (Aciat), com palestra de Cláudio Forner, especialista em empreendedorismo, que falou sobre o mundo da inovação e da tecnologia.

A caravana é realizada pelo Sebrae em parceria com a Federação das Indústrias do Tocantins (Fieto) e visitará dez cidades de Norte a Sul do Tocantins.

Além de palestras, o evento contou com um painel de debate e perguntas com o palestrante Cláudio Forner. O evento foi gratuito e reuniu mais de 300 participantes.