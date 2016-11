Considerado o maior Carnaval Fora de Época do Bico do Papagaio, o “Araguatins Folia 2017”, já está com data e atrações confirmadas. O evento que atrai foliões do Tocantins, Maranhão, Pará e Goiás, promete uma novíssima estrutura de palco, som e iluminação, que vai surpreender os participantes.

O evento vai acontecer no dia 14 de janeiro, no Caís do Porto.

As atrações já confirmadas são o cantor baiano André Rhamon, ex-vocalista do Levanóiz, do rit “Liga da Justiça” e as bandas Tom de Alerta e Balagandaya.

O coordenador geral do evento, Alencar Milhomem, disse que o “Araguatins Folia”, ganha novo fôlego com o retorno para o Caís do Porto. “Imaginem os senhores, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, sendo realizado no maracanã, ou em Copacabana, ou em uma arena de rodeio. Pois é, inimaginável isso. O desfile tem casa própria que é na Sapucaí, tradicional e histórico. É como o “Araguatins Folia”, que tem seu palco próprio, a beira rio. Inimaginável fazer em outro lugar. Estamos preparados para oferecer aos participantes uma grande estrutura, digna da nossa região que merece tudo de bom. Estamos preparando para legar os melhor, com grandes atrações e grande organização”, disse Alencar.