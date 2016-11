O veículo Volkswagen Space Fox ficou tomado pelas chamas na rua Alfredo Gonçalves da Silva, no bairro Sossego, em Araguatins, por volta das 13h, deste sábado, 5. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou depois de um curto circuito no veículo.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a motorista Luís Augusto Gomes Benício, disse que estava testando o som do veiculo com uma bateria extra e o incêndio começou. Ninguém se feriu.

As chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiro, mas o veículo ficou totalmente destruído.