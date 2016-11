Mais um ano de vitória. Mais um ano de alegria. São 34 anos orando sem cessar! Assim as mulheres da Assembleia de Deus, ministério Ciadseta, que compõem o Círculo de Oração Heroínas da Fé estão gratas a Deus e estarão realizando assim, mais um grande evento, desta vez o 34º Congresso.

Jesus Ele Virá! Será o tema do 34º Congresso do Círculo de Oração Heroínas da Fé da AD Ciadseta em Araguatins. A abertura da festividade acontecerá às 19 horas deste sábado, 12, nas dependências do Grande Templo.

O evento terá como preletor, o pastor Hildeberto Moreno, de Imperatriz-MA e no louvor estará à cantora Railda Gomes, de Araguatins-TO. Tendo participação especial do Vocal Círculo de Oração Heroínas da Fé e demais cantores locais.

O Departamento do Círculo de Oração Heroínas da Fé está aos cuidados da presidente missionária Edite Alves, que juntamente com sua equipe está organizando esta grande festa. “Acreditamos, que será um evento que ficará na história, marcará vidas, desejamos que com Sua graça e bondade Deus possa visitar seu povo nestes dois dias de festa, pois servimos a um Grande Deus e é Ele quem nos conduz e nos faz vencer e assim as Heroínas acreditam que será um momento de louvor e adoração”, frisou Edite Alves. (Ascom)