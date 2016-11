A prestação de contas do prefeito eleito de Araguatins, Cláudio Santana (PMDB), foi aprovada pela Justiça Eleitoral. A decisão foi publicada pelo juiz da 10º Zona Eleitoral, José Carlos Tajra Reis Júnior, com manifestação também do Ministério Público pela aprovação, face à regularidade das mesmas.

A Justiça considerou que nas contas de Cláudio Santana, foram demonstradas as origens e destinações dos recursos arrecadados, verificando o cumprimento de

todas as exigências previstas na legislação, como constatado pelo parecer técnico e da manifestação ministerial, não havendo omissões ou vícios capazes de macular o documento.

Também, as Coligações ou candidatos não apresentaram elementos que provassem irregularidades nas contas ou que pudesse dizer que o demonstrado não condiz com a realidade.

A diplomação do prefeito eleito e dos vereadores ainda não foi marcada pela Justiça Eleitoral.