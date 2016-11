Foi concluída nesta quarta-feira, 23, em Araguatins, mais uma etapa do Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros.

A capacitação é ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Tocantins (Sescoop) para associados da Cooperativa de Transportes Alternativos de Passageiros e Turismo do Araguaia (Cootins) e seus funcionários (motoristas), que foram divididos em duas turmas, cada uma com 25 participantes.

Na etapa encerrada hoje participaram integrantes da segunda turma. Eles vão concluir a formação nos dias 24 e 25 de novembro.

Já a primeira turma realizou a primeira etapa de 18 a 20 de novembro, e termina a capacitação no período de 25 a 27 de novembro.

O curso tem duração de 50 horas e é ministrado pelo professor Uziel Pereira Rodrigues, graduado em Logística. A formação aborda assuntos como Relacionamento Interpessoal, Legislação de Trânsito, Direção Defensiva e Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente e Convívio Social no Trânsito.

Ao final de cada módulo é aplicada uma prova com 20 questões de múltipla escolha sobre os assuntos abordados. Será considerado aprovado no curso, o aluno que acertar, no mínimo, 70% das questões da prova de cada módulo e que tenha frequência de 100%.

O instrutor explicou que o curso busca agregar valor ao profissional que atua na área de transporte coletivo, de forma que tenha maior empregabilidade, tornando-o mais esclarecido quanto às exigências prevista em lei, sobretudo as que tratam dos direitos e deveres do condutor profissional.

Presidente da Cootins, Rubis Peixoto Negreiros lembrou que a capacitação além de atender a legislação brasileira de trânsito, também contribui para melhorar os serviços prestados aos usuários do transporte coletivo, que terão mais segurança e comodidade. O dirigente cooperativista ainda destacou a parceria que a Cootins tem com o Sescoop.

Cootins

A Cooperativa de Transportes Alternativos de Passageiros e Turismo do Araguaia (Cootins) foi criada em 2001. Atualmente conta com 54 cooperados e é uma das maiores cooperativas do ramo transporte do Tocantins.