Têm início nesta segunda-feira, 21, e segue até sexta-feira, 25, as inscrições dos cursos de qualificação da segunda etapa do projeto Jeito de Mulher, que visa inserir o público feminino em campos de trabalho antes considerados somente masculino.

As interessadas devem procurar a unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), munidas de documentos pessoais para realizarem as inscrições. Os cursos disponíveis em cada localidade podem ser conferidos no cronograma abaixo.

As aulas teóricas dos seis cursos oferecidos pelo Jeito de Mulher terão início no dia 28 de novembro, em sete de dezembro haverá uma pausa para as festividades de fim de ano e no dia 16 de janeiro as aulas serão retomadas.

O Jeito de Mulher foi lançado em março deste ano e já qualificou 258 mulheres nos cursos de Eletricista Residencial e Comercial, Instalador de Alarme Residencial e Produção de Derivados do Leite. A primeira etapa foi desenvolvida em Araguaína, Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.

Para a secretária do Trabalho e da Assistência Social, Patrícia Amaral, a nova etapa do Projeto vai estender a oportunidade aos municípios que tanto pediram os cursos e completa: “com base nos ótimos resultados que tivemos no primeiro momento temos certeza que a população assistida terá mais oportunidade e também uma perspectiva ampliada em relação ao mercado de trabalho”.

Cronograma de cursos

Pedreiro – o curso teórico será realizado a noite e as aulas práticas em período vespertino.

Eletricista de Instalações Comerciais e Residenciais – o curso teórico será realizado a noite e as aulas práticas em período vespertino.

Produção de Derivados de Leite – aulas teóricas e práticas em período noturno