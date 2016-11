A Defensoria Pública do Estado do Tocantins está com duas vagas abertas para prestador de serviço voluntário no Núcleo Regional de Araguatins. Os interessados devem ser maiores de 18 anos. O prazo para inscrição vai de 3 a 7 de novembro de 2016 e podem se candidatar estudantes de Direito cursando a partir do 2º período.

A inscrição se efetivará mediante preenchimento do requerimento, conforme formulário próprio, que se encontra nos anexos do edital, além da entrega de cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, curriculum vitae e documento que comprove o grau de escolaridade. Os candidatos à vaga devem entregar a documentação na sede da Defensoria Pública em Araguatins, situada na Rua Álvares de Azevedo, nº 1019, Centro, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas.

A seleção dos candidatos será realizada pela Diretoria requisitante por meio de análise curricular e entrevista pessoal, se julgar necessário, nos termos do Ato nº 191, de 26 de junho de 2014 do Defensor Público Geral do Estado do Tocantins.

A carga horária será de quatro horas diárias, no mínimo duas e no máximo cinco vezes por semana, totalizando uma jornada semanal entre oito e vinte horas.

A prestação dos serviços será formalizada através de documento denominado Termo de Adesão, celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Tocantins e o voluntário. Após a seleção, a Diretoria de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento divulgará o nome do candidato escolhido por meio do site Institucional www.defensoria.to.gov.br. (Clédiston Ancelmo)