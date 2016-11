As doações feitas as três campanhas a prefeito de Araguatins, nas Eleições de 2016, de Cláudio Santana (PMDB), Aquiles da Areia (PRB) e Marcos Eticcam (PSDB), chegam a R$ 767.350,19. Os valores fazem parte de um levantamento feito pelo webjornal Folha o Bico, com base em dados disponíveis na Justiça Eleitoral, referente aos recursos recebidos e declarados pelos próprios candidatos. Esse valor não inclui as doações feitas a Alday Machado (PMN), que até a publicação dessa matéria não havia apresentado sua prestação de contas.

O empresário Edison José Dutra, conhecido como Edison Tabocão, responsável pela indicação de Nilson Tabocão, como vice na chapa de Aquiles da Areia, se tornou o maior doador de campanha da história de Araguatins. Segundo os dados apresentados por Aquiles, Edison Tabocão investiu R$ 250 mil em sua campanha. Tabocão atua do setor de venda e distribuição de combustíveis e também no ramo de pecuário. O empresário bancou nada mais, nada menos, que 83,62% da campanha de Aquiles.

No geral, entre os cinco maiores doadores desta eleição em Araguatins, atrás de Edison Tabocão ocupando o segundo lugar vem Marcos Eticcam que doou para si próprio R$ 185.393,64; O Diretório Nacional do PMDB é o terceiro maior doador com R$ 30 mil; o quarto maior doador é Aquiles da Areia com R$ 24.964,22 e na quinta colocação vem Cláudio Santana com R$17.200,00.