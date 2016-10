Deflagrada na manhã desta terça-feira, 1º de novembro, a Operação “Full House”, que investiga um esquema fraudulento criado pelo ex-prefeito e atual deputado, Rocha Miranda (PMDB), para desviar recursos federais de creches e postos de saúde, faz alusão a um jogo do Poker e que em seu nome literal quer dizer “Casa Completa”.

A menção “Full House” é utilizada quando um jogador que possui 5 cartas tem uma

Trinca. No caso do esquema montado por Rocha Miranda, a trinca é representada pelas três empreiteiras envolvidas no esquema. As duas cartas restantes, representam os mentores do esquema, no caso os prefeitos, Rocha Miranda (da época) e Lindomar (atual).

As empresas ficaram responsáveis pela execução de 11 obras. A polícia explicou que o desvio de R$ 4 milhões foi calculado em razão das obras não concluídas e de recursos não aplicados.

Participam da operação cerca de 60 policiais federais.