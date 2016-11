Em Araguatins, a Força Tática da Polícia Militar (PM) recuperou um Renault, modelo Oroch de cor prata, placa GJK-2197, de Osasco-SP, nesta quarta-feira, 2, na rodovia TO-010, nas proximidades do P.A Maringá.

O veículo estava com Guilherme Cavalcante Teodoro, que foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil para os tramites legais.

No momento da abordagem a Polícia procedeu busca no veículo e notou que os sinais identificadores estavam alterados. Foi realizada uma consulta junto ao sistema e conferindo o número do motor que não batia com o da placa, que originalmente se tratava de um veículo Renault, modelo Oroch, placa PAP-9898 de Brasília-DF, com registro de ocorrência de roubo/furto.