Parte do forro de gesso da sede do Conselho Tutelar de Araguatins, que funciona no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, desabou na manhã desta segunda-feira, 21. Ninguém ficou ferido.

O ponto do desabamento do gesso fica no lado oposto às mesas dos conselheiros, logo acima da porta de entrada. Mesmo assim, alguns pedaços de gesso atingiram as mesas.

O prédio onde funciona toda aparte social do município de Araguatins, passou por um problema mais grave ainda, no mês de setembro, quando parte do próprio teto desabou. Como o fato aconteceu durante a noite, ninguém ficou ferido.