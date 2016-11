O presidente do Democratas em Araguatins, Valdiné Reis de Sousa, tomou posse nesta quinta-feira, 24, em Palmas, como chefe da Unidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de Araguatins. Nesta sexta-feira, 25, ele assumiu o posto na sede da Unidade.

Goiano já foi diretor municipal de Agricultura, diretor do Senar e é formado em Direito com especialização em Direito Agrário. Goiano é o primeiro assentado a chefiar o Incra.

Durante a reunião na manhã desta sexta-feira, quando assumiu o Incra, Goiano não quis dar entrevista e se recusou a falar sobre os projetos e planos de ação que pretende implantar a frente do órgão.

O presidente do PSDB, Marcos Eticcam, responsável pela indicação a pedido do senador Ataídes Oliveira, disse que a escolha de Goiano não foi pessoal, mas uma indicação do grupo político, obedecendo alguns critérios como ser araguatinense e ter conhecimento da área.

Eticcam comentou ainda que o Incra passa por um momento de reestruturação, mas que a orientação é fazer uma agenda positiva regional, priorizando a legalização de áreas, recuperação de estradas e produção.