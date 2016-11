O motociclista, Devanildo Costa da Silva, de 25 anos, sofreu um acidente na Avenida Castelo Branco, no final atarde desta quarta-feira, 2, em Araguatins.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros que foi acionado para prestar atendimento e resgatar a vítima, Devanildo seguia no sentido IFTO, quando perdeu o controle da motocicleta Fan 150. Ele foi encontrado com ferimento na mandíbula, escoriações no braço, tornozelo e suspeita de fratura fechada na clavícula esquerda.

Após realizada as devidas avaliações e imobilização da coluna cervical e clavícula, contenção de hemorragias e limpeza dos ferimentos, Devanildo foi levado para o Hospital Municipal de Araguatins.