Um motociclista sofreu um acidente na rodovia TO-010, próximo ao povoado Bacaba, no município de Araguatins, por volta das 19h50, deste domingo, 20.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por um morador da região, a vítima foi encontrada com ferimentos na face e escoriações no restante do corpo. Após feitas as devidas avaliações, imobilização da cervical e limpeza dos ferimentos, a vítima foi conduzida para o Hospital Municipal de Araguatins.