Com intuito de oferecer uma melhor infraestrutura à comunidade acadêmica, o Campus Araguatins, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins (IFTO), inaugurou neste mês de novembro um novo prédio com 32 salas de aula em uma área total de 2.167,59m².

De acordo com o gerente de ensino superior, Raimundo Laerton Leite, além das salas de aulas dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Computação e Agronomia, o prédio abrigará suas respectivas coordenações, propiciando assim, mais espaço e comodidade para atendimento ao público interno e externo. Além disso, serão disponibilizadas salas para instalação das sedes dos Centros Acadêmicos dos cursos superiores.

O atendimento as demandas, oriundas do crescimento da unidade de ensino, é fundamental para que o Campus Araguatins continue sendo referência na região, no que tange à promoção de qualificação técnica e tecnológica, condicionada por um processo de ensino e aprendizagem qualificado.