Como parte da segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa promovida neste mês de novembro, o Campus Araguatins, do Instituto Federal de Educação, Ciência e do Tocantins (IFTO), realizou na quarta-feira, 23, a vacinação dos bovinos de 0 a 24 meses, no setor de Zootecnia III. Já na primeira etapa da campanha todos os animais do rebanho foram vacinados.

A ação foi conduzida pelo coordenador de Produção do Campus Araguatins, Márcio Santana, e pelo veterinário, Décio Monteiro, tendo a participação de alunos do curso de Técnico em Agropecuária.

A vacinação é obrigatória e a comprovação do ato deve ser feita junto à Agência de Defasa Agropecuária (ADAPEC), até 10 dias após a compra da vacina. De acordo com Márcio Santana, a atividade além de garantir a sanidade dos animais da unidade de ensino, tem uma finalidade pedagógica junto aos alunos do curso Técnico em Agropecuária, uma vez que ao ingressarem no mercado de trabalho, a vacinação será uma das atividades, que contará com seu envolvimento.