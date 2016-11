Se mostrando preocupado com a fase política que o país e o estado do Tocantins vem enfrentando, o contador Marden Daroszewski, disse ao webjornal Folha do Bico, que está se preparando para contribuir mais diretamente no processo eleitoral, desta vez como candidato.

Marden falou que pretende colocar seu nome como pré-candidato a deputado estadual em 2018. O partido ele disse que ainda não definiu, mas que tomará a decisão após conversar com amigos e líderes, além da direção estadual da legenda escolhida. “Já recebemos três convites para filiação e estamos analisando qual o mais viável”, afirmou.

O contador falou ainda, que a vontade de disputar um cargo público é antiga e acha que na Assembleia Legislativa pode contribuir muito com o estado e com o Bico do Papagaio. “Temos projetos e amor por esta terra. O cargo de deputado nos dará condições reais de ajudar a construir um estado melhor, com responsabilidade e dedicação ao povo”, comentou.

Questionado se não seria mais fácil iniciar a carreira política disputando uma vaga na Câmara Municipal, Marden foi enfático na resposta. “Realmente essa era uma possibilidade, mas já tinha uma pessoa da família nesse processo e foi eleito. Araguatins já tem onze vereadores e só um deputado. A partir de 2018 terá dois, pois vou vencer as eleições”, finalizou.