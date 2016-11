O Campus Araguatins, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins (IFTO), promoveu até 26 de outubro uma consulta pública, por meio de enquete eletrônica, com a intenção de envolver a comunidade interna e externa, de forma democrática, na escolha de um novo curso superior, a ser ofertado pela unidade.

As questões foram voltadas para pessoas que tinham interesse em fazer um curso superior, empresários, gestores e comunidade em geral, e tinham como objetivo identificar quais são as principais áreas de interesse entre cursos de licenciatura e bacharelado. A votação ocorreu pelo endereço: http://araguatins.ifto.edu.br/sistemas/consulta/.

A consulta teve a participação de 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um) votantes, sendo: 810 (oitocentos e dez) da comunidade externa e 651 (seiscentos e cinquenta e um) da comunidade interna. O curso de bacharelado com maior índice de votação foi o curso de Medicina Veterinária, com 1.024 (mil e vinte e quatro) votos, correspondendo 70% dos votos totais. Já o curso de Licenciatura mais votado foi o de Educação Física, com 777 (setecentos e setenta e sete) votos, perfazendo um percentual de 53,1% dos votos totais.

Após a finalização da consulta, a comissão encarregada pelo processo de criação de um novo curso elaborou um relatório com os dados obtidos e encaminhou à direçãogeral do campus. Sendo assim, o próximo passo, consiste na elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos que obtiveram maior votação e busca de recursos para futura implantação desses na unidade. (Ascom)