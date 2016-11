O motociclista, Eduardo Pereira Oliveira, 30 anos, ficou ferido ao bater na traseira de um Chevrolet Corsa, na rodovia TO-010, em Araguatins, na manhã desta segunda-feira, 7, próximo ao Leblon Motel.

De acordo com testemunhas, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, quando o Corsa diminuiu a velocidade e o motoqueiro não teve tempo de frear, se chocando contra o automóvel.

O Resgate do Corpo de Bombeiro foi acionado e encontrou o motoqueiro Eduardo Pereira, inconsciente, com ferimentos no rosto e na região posterior do crânio, além de escoriações nos membros superiores e inferiores.

Eduardo foi conduzido para o Hospital Municipal.