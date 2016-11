Os novos parlamentares eleitos para o mandato (2017/2020) foram recebidos de forma oficial em reunião, na manhã desta quinta-feira, 3, pela Presidência do Poder Legislativo Municipal, para receberam orientações e informações sobre o processo legislativo e parte administrativa da Casa de Leis. Um suporte inicial para o início dos trabalhos.

Sérgio Gomes (SD), atual presidente da Câmara, lembrou sobre o trabalho da atual legislatura e destacou os novos desafios que vem a partir do ano que vem. “Nosso intuito com essa reunião é já começar a preparar os novos parlamentares que vão assumir pela primeira vez o mandato, sobre as prerrogativas e principalmente a liturgia do trabalho parlamentar, além de mostrar toda a estrutura que eles terão para desenvolver o trabalho que sempre deve ter como algo o bem estar da população. Felizmente conseguiu a reeleição e estaremos aqui para dar o suporte necessário aos novatos”, disse.

Estiveram presentes na reunião os novos vereadores eleitos: Miguel do Cajueiro (PMDB), Messias Filho (PMDB), Ian Cavalcante (PPS), Djacy (PP), Manoel da Colônia (PRB) e Professor Gilvan Neri (PSB), além dos reeleitos: Sérgio Gomes (SD), Darlan Pernambuco (PR) e Jairo Ribeiro (PTB).

Durante os trabalhos da reunião preparatória os novos vereadores receberam cópia da Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno e orientações gerais para o exercício de mandato, além de outros assuntos inerentes à função pública no Legislativo.

Eleito para seu primeiro mandato, Djacy (PP), comentou sobre suas metas e falou sobre a reunião, “Estamos entrando no intuito de resgatar juntamente com os novos eleitos a credibilidade da Câmara, promover uma interação harmônica entre os Poderes Legislativo e Executivo e apresentar proposições que venha trazer benefícios a comunidade. A reunião de hoje foi convocada pelo então presidente Sérgio Gomes, no qual nos apresentou e distribui entre os vereadores eleitos presentes, a Lei Orgânica do município e o regimento interno da Câmara e após houve discussão informal sobre as novas demandas e o funcionamento da casa”, disse o parlamentar eleito.