Na ultima sexta-feira, 25, a Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pela Vila Cidinha, bairro de Araguatins, quando deparou com dois indivíduos em uma motocicleta Yamaha Factor 125 K, cor vermelha, placa MWZ 5046 de Araguatins, conduzida pelo operador de motosserra de 38 anos.

Abordados, a PM encontrou na mochila do condutor uma espingarda artesanal calibre 36, 3 cartuchos do mesmo calibre e 2 porções de maconha pronta para o consumo que estava escondida no bolso de sua bermuda.

Perguntado sobre a origem do entorpecente, o suspeito informou que havia comprado na cidade de Imperatriz, Maranhão. Nada foi encontrado em poder do 2º suspeito, porém, ambos foram encaminhados juntamente com os objetos para a Delegacia de Polícia em Augustinópolis para as medidas cabíveis. (Ascom 9 BPM)