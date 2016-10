Nesta terça-feira, 1º de novembro, a Polícia Federal amanheceu cumprindo mandados de busca e apreensão e condução coercitiva, em Araguatins, São Bento, Palmas e Imperatriz-MA. Os alvos são o deputado estadual e ex-prefeito, Rocha Miranda (PMDB), o prefeito Lindomar Madalena (PSB), secretários municipais, chefes de licitação e empresários.

A Operação foi denominada Full House e investiga supostos desvios que causaram prejuízos de mais de R$ 4 milhões.

Agora pela manhã as buscam e apreensões estão sendo feitas e a documentação sendo juntada na sede do Quartel da 9º Batalhão da Polícia Militar e serão levadas para a sede regional da Polícia Federal em Araguaína.

Ao todo estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 10 de condução coercitiva. Os 24 mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal, em Brasília, por causa do for privilegiado do deputado Rocha Miranda, que também teve suas residências em Araguatins e Palmas sendo alvo da Operação, ele vai depor coercitivamente na sede da Polícia Federal, em Palmas. Já o prefeito Lindomar Madalena, prestará depoimento em Araguaína.